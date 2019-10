Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus confirmées en finale

Carole Bam, la coach des Belgian Cheetahs, a maintenu sa confiance au quatuor aligné en séries en vue de la finale du 4X400m dames des championnats du monde, dimanche soir à Doha (20h15 belges). Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus se passeront successivement le témoin après que la première se soit élancée du couloir 2, le plus proche du centre de la piste. Les Cheetahs, 4es de l’Euro de Berlin l’an dernier, ont réussi le 7e chrono des séries (demi-finales) au Qatar et ainsi obtenu un des deux tickets réservés aux meilleurs chronos des équipes non directement qualifiées à la place (Top 3).

Claes, Vervaet, Couckuyt et Laus ont établi à cette occasion un nouveau record de Belgique en 3:26.58.

Les autres formations qui disputeront la finale sont les Pays-Bas (au couloir 3), la Jamaïque (4), la Grande-Bretagne (5), la Pologne (6), les Etats-Unis (7), l’Ukraine (8) et le Canada (8).

La place de finaliste offre une sélection directe aux JO de Tokyo l’an prochain (24 juillet-9 août).

