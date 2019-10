Famenne Ardenne Classic – Maxime Monfort a pendu son vélo au clou entouré de ses proches

37e de sa dernière course, dimanche à la Famenne-Ardenne Classic, Maxime Monfort a été ovationné par un nombreux public devant lequel il a symboliquement pendu son vélo au clou sur le podium d’arrivée à Marche-en-Famenne. L’émotion était présente dans les yeux de Maxime Monfort, dimanche après ses derniers coups de pédales en tant que coureur professionnel, à la Famenne-Ardenne Classic. Le désormais ex-coureur de l’équipe Lotto-Soudal, où il deviendra un des six directeurs sportifs, a apprécié la présence de son épouse, de ses enfants, de ses proches. « J’ai ressenti les émotions juste après la course « , a expliqué Maxime Monfort qui s’est classé 37e de la Famenne-Ardenne Classic. « J’avais besoin de ma famille pour mettre un terme à ma carrière. Je voulais venir dans ma région pour les avoir tous auprès de moi. C’était important que mes proches soient là, ils étaient là le matin, juste après la course, ils le seront ce soir. Il y a eu beaucoup d’émotions, chez ma petite fille notamment, qui est très sensible. Ca en dit long sur ce qu’elle ressent, même s’il est n’a que 9 ans ».

Une soirée a été organisée autour de Maxime Monfort pour fêter sa fin de carrière. « Je serai parmi les miens et je sais que beaucoup ont pris congé lundi. Je pense donc que ça sera sympa ».

Maxime Monfort a apprécié la prestation de son jeune co-équipier Rémy Mertz, dans la finale de la Famenne-Ardenne Classic. « Il a pris la bonne échappée donrt les coureurs se sont disputé la victoire, une belle prestation et une belle 5e place à Marche-en-Famenne! Je pense que c’est le début du nouveau Rémy que nous verrons et je serai très content de le coacher l’année prochaine ».

