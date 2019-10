EPGA – Nicolas Colsaerts 17e de l’Open d’Espagne

Grâce à un dernier tour en 64 coups, Nicolas Colsaerts a réussi une belle remontée au classement final de l’Open d’Espagne de golf, comptant pour l’European Tour et doté d’1,5 million d’euros, dimanche sur le parcours du Campo Villa golf club de Madrid, en Espagne. Le Bruxellois a signé le meilleur résultat de la journée avec un parcours sans faute en 64 coups et sept birdies. Colsaerts, qui n’a pas encore sa carte pour l’European Tour de l’année prochaine, a gagné 29 places.

La victoire est revenue à l’Espagnol Jon Rahm, 24 ans, 5e mondial. C’est sa troisième victoire cette saison après celles au Zurich Classic of New Orleans et à l’Open d’Irlande. Il a également établi le nouveau record de l’épreuve avec 22 coups sous le par.

Classement final:

1. Jon Rahm (Esp) 262=66-67-63-66 -22

2. Rafael Cabrera Bello (Esp) 267=66-65-70-66

3. Samuel del Val (Esp) 269=67-65-69-68

4. Jeff Winther (Dan) 271=70-69-69-63

. Joachim B. Hansen (Dan) 271=69-69-67-66

. Adri Arnaus (Esp) 271=65-66-72-68

7. Sergio Garcia (Esp) 272=69-69-69-65

. Masahiro Kawamura (Jap) 272=70-67-68-67

. Justin Harding (Afs) 272=69-72-64-67

. Jason Scrivener (Aus) 272=67-68-68-69

. Zander Lombard (Afs) 272=67-67-69-69

…

17. Nicolas Colsaerts (Bel) 275=67-73-71-64

