Dimitri Claeys s’impose en solitaire sur la Famenne Ardenne Classic

Dimitri Claeys (Cofidis) a remporté la 3e édition de la Famenne-Ardenne-Classic (1.1) dimanche à Marche-en-Famenne. Le coureur belge de 32 ans s’est imposé après 180 km de course en solitaire avec quelques secondes d’avance sur Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles) et le Néerlandais Timo Roosen (Jumbo-Visma). Dimitri Claeys, qui a décroché le cinquième bouquet de sa carrière, est le premier vainqueur belge de la course wallonne, dont les deux premières éditions ont été remportées par le Néerlandais Moreno Hofland (2017) et le Canadien Guillaume Boivin (2018).

Deuxième volet du « triptyque » des courses wallonnes de fin de saison après l’Eurométropole Tour de samedi et avant Binche-Chimay-Binche mardi, la Famenne-Ardenne Classic était la dernière course du coureur wallon de Lotto-Soudal Maxime Monfort (36 ans), qui va devenir directeur sportif au sein de l’équipe Lotto Soudal.

Source: Belga