CSIO 5* Barcelone – La Belgique termine 2e de la Coupe des Nations et cède son titre à l’Irlande

La Belgique a terminé 1e de la finale de la Coupe des Nations de saut d’obstacles dimanche à Barcelone, cédant son titre à l’Irlande, qui s’est en outre qualifiée pour les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. Les cavaliers belges avaient déjà décroché leur billet pour les Jeux en remportant l’Euro par équipes en août à Rotterdam. Les Irlandais se sont imposés avec un total d’un point, privant définitivement l’Italie et la Colombie des JO-2020, les deux autres nations en lice pour ce dernier sésame.

La Belgique (Olivier Philippaerts sur H&M Extra, Niels Bruynseels sur Jenson van’t Meulenhof, Jérôme Guéry sur Quel Homme de Hus et Grégory Wathelet sur MJT Nevados S) a pris la 2e place avec 4 points de pénalité.

Olivier Philippaerts et Jérôme Guery ont sauté sans fautes. Niels Bruynseels a pris 4 points pendant que le résultat de Gregory Wathelet pouvait être effacé.

« Nous sommes vraiment fiers de ce résultat », dit Jérôme Guéry. « Et vraiment pas de déception parce que nous n’avons pas gagné. Les gens ne peuvent pas croire qu’on va gagner tout, mais ce que la Belgique a réalisé cette année, prouve qu’on est peut-être le pays le plus regulier du monde. Maintenant on doit maintenir cette forme en direction des Jeux Olympiques de Tokyo ».

La Suède (12 pts) monte sur la 3e marche du podium.

La Belgique avait remporté la Coupe des Nations l’année dernière et en 2015.

