Brexit – Le PM britannique a prévenu le président français qu’il n’y aurait pas de report

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a prévenu Emmanuel Macron qu’il n’y aurait pas de report du Brexit, prévu le 31 octobre, soulignant que c’était la « dernière chance » d’obtenir un accord, a rapporté dimanche un porte-parole de Downing Street. Le chef du gouvernement britannique a déclaré au président français lors d’une conversation téléphonique que « l’UE ne devrait pas être persuadée, à tort, que le Royaume-Uni pourrait rester dans l’UE après le 31 octobre ».

Boris Johnson a répété qu’il ne demanderait pas de nouveau report du Brexit, même si une loi récemment votée par le Parlement britannique le contraint à en faire la demande s’il ne trouve pas d’accord avec l’UE.

Cette loi a été qualifiée d’ « acte de capitulation » par Boris Johnson, qui estime qu’elle affaiblit la position britannique dans les négociations de Brexit.

« Le Royaume-Uni a fait une offre grande, importante, mais il est temps pour la Commission (européenne) de montrer une disposition au compromis », a déclaré une source au sein de Downing Street.

Et de prévenir: « si ce n’est pas le cas, le Royaume-Uni partira sans accord. La loi de capitulation et ses auteurs minent les négociations mais si les dirigeants européens font le pari que ça empêchera un +no deal+, ce serait une erreur de compréhension historique », a ajouté cette source.

Boris Johnson a présenté mercredi son plan de Brexit, accueilli avec scepticisme par Bruxelles qui y voit plusieurs points « problématiques ». Il s’est entretenu ce week-end avec plusieurs dirigeants européens dont ses homologues finlandais, néerlandais et portugais et le président français.

A moins d’un mois de la date de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et alors que le prochain sommet européen est prévu les 17 et 18 octobre, Boris Johnson a déclaré à Emmanuel Macron qu’il s’agissait de la « dernière opportunité de parvenir à un accord – ce que souhaite chacune des parties – afin que nous puissions aller de l’avant et construire un nouveau partenariat entre le Royaume-Uni et l’UE », a indiqué un porte-parole de Downing Street.

« Mais pour que cela soit possible, l’UE doit faire les mêmes compromis que le Royaume-Uni a fait ces dernières semaines et mois », a dit Boris Johnson.

Il a assuré que son projet avait le soutien de parlementaires, contrairement à l’accord de Brexit négocié par l’ancienne Première ministre Theresa May, rejeté trois fois par les députés.

Le président français a indiqué dimanche à Boris Johnson qu’un bilan des négociations serait fait « en fin de semaine prochaine afin d’évaluer si un accord est possible » sur le Brexit, a fait savoir l’Elysée.

