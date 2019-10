Urban Boudoir : Un projet qui veut améliorer la vie de tous les Bruxellois

«Le Futur est à nous» est coordonné par la Fondation Roi Baudouin qui accompagne de jeunes créatifs dans le développement de leur projet pour Bruxelles. Chaque semaine, Metro vous présente l’un des participants.

Urban Boudoir invite les citoyens de la Région de Bruxelles-Capitale à explorer de manière créative les expériences personnelles et les émotions qu’ils peuvent ressentir à Bruxelles.

Qui est Urban Boudoir?

Derrière Urban Boudoir se cache Nathalia Pereira Vredeveld, géographe de ville. En plus d’Urban Boudoir, elle a également fondé Urbanistas Brussels, un réseau de femmes créatrices d’espaces urbains, qui partagent leurs expériences personnelles et professionnelles et travaillent ensemble sur une vision partagée de Bruxelles.

Qu’est ce que Urban Boudoir?

Avec Urban Boudoir, Nathalia développe de concert avec les habitants des projets laissant la place aux émotions et aux expériences personnelles de la ville, dans le but de les rendre visibles pour les autres habitants, ainsi que pour les décideurs et les politiciens.

Le projet grâce auquel elle a été sélectionnée pour « Le futur est à nous ! » concerne l’accessibilité dans la ville. « Je me concentre sur les habitants du Quartier Nord. Avec eux, j’étudie les barrières physiques et immatérielles dans le quartier et nous les cartographions». Pour ce projet, Nathalia a noué un partenariat avec WeBrussels, une initiative engagée en faveur de la démocratie participative.

Comment Urban Boudoir peut-il améliorer la vie de tous les Bruxellois?

Urban Boudoir ne va certainement pas améliorer la vie de tous les Bruxellois. «Parce que mes projets sont basés sur une expérience personnelle, ce n’est pas non plus mon objectif. Urban Boudoir peut cependant contribuer à un Bruxelles dans lequel davantage de personnes se sentent vues et entendues. De plus, je suis toujours ouverte à collaborer à d’autres initiatives. D’expérience, cela permet de réaliser plus que lorsque l’on veut tout faire toute seule», conclut Nathalia .