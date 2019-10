Rejetée par 20 familles, elle est adoptée par un célibataire

Elle s’appelle Alba, elle est née avec le syndrome de Down (ou trisomie 21), et elle a été abandonnée à sa naissance. Refusée par près de 20 familles d’accueil à cause de son état, elle a finalement trouvé un papa qui l’aime.

Et il s’appelle Luca Trapanese. Ce trentenaire célibataire a toujours rêvé d’être père. Mais en Italie, l’adoption est plus compliquée lorsqu’on est gay, et d’autant plus lorsqu’on vit seul. Mais le syndrome de Down de la petite Alba n’a pas rebuté Luca qui a réussi à l’adopter 13 jours à peine après sa naissance.

Et c’est sur les réseaux sociaux que Luca Trapanese affiche son bonheur aux côtés de sa fille, mais aussi dans un livre avec cette envie de raconter ce parcours si particulier. Cette histoire « détruit les stéréotypes sur la paternité, la religion et la famille », a-t-il d’ailleurs expliqué récemment lors d’une interview à la radio.