Quelles sont les alternatives au livret d’épargne ?

Un compte épargne ne rapportant presque plus rien, mieux vaut investir votre argent. Cela peut aussi se révéler intéressant d’un point de vue fiscal. Michel Maus, professeur de droit fiscal à la V.U.B., délivre quelques conseils à ce sujet. Que pouvez-vous ou ne pouvez-vous pas faire avec environ 50.000€? Et que peut faire un étudiant avec le produit de son job de vacances?

1. Livret d’épargne

Actuellement, cette option n’est pas intéressante. Le rendement est limité à 1,2% maximum, incluant tous les avantages tels que les primes de fidélité. L’inflation fluctuant autour de 2%, la valeur de l’argent diminue. Donc, vous faites une perte.

2. Épargne retraite

C’est une option judicieuse. L’année dernière, le rendement s’élevait à 2,3% et était donc supérieur à l’inflation. Vous économisez pour plus tard et une déduction fiscale y est liée, ce qui est appréciable.

3. Assurance-épargne

C’est la police d’assurance-vie Branche 21. Le rendement est considérable. Les primes des assurances-vie sont soumises à une taxe de 2% mais le revenu est exonéré d’impôt. Cependant, pour qu’une telle assurance donne son meilleur potentiel, il est conseillé d’avoir un horizon d’épargne d’au moins 8 ans.

4. Investissement dans votre maison

Si vous possédez votre propre habitation, pourquoi ne pas entreprendre des travaux de rénovation? Cela augmente la valeur de votre maison, surtout lorsque vous prenez en compte des critères de durabilité. De plus, le marché immobilier en Belgique est relativement stable depuis quelques années. Par ailleurs, un emprunt hypothécaire peut être fiscalement déductible.

5. Le marché boursier

Le risque est légèrement plus élevé, mais les rendements peuvent être élevés. En 2018, les 100 fonds les plus performants ont généré un rendement moyen de 6,4%. Si vous achetez et vendez des actions, la plus-value est exonérée d’impôt. Si vous conservez les actions et en retirez un rendement, vous percevez donc des dividendes dont le taux d’imposition s’élève à 30%. Si vous ne connaissez pas du tout le marché boursier, mieux vaut toutefois demander conseil à une personne expérimentée ou à votre institution financière. Vous pouvez également recueillir une multitude d’informations sur Internet.

6. PME en phase de démarrage

Le gouvernement a rendu fiscalement intéressant l’investissement dans la création de PME. Vous pouvez ainsi obtenir une réduction d’impôt de 45%. Cependant, reste à voir si l’entreprise va réellement décoller. Les modes et tendances comportent toujours un risque.

7. Petite somme

Il ne faut pas nécessairement disposer d’une grosse somme d’argent: les étudiants qui ont, par exemple, économisé 5.000€ peuvent également les utiliser de manière judicieuse. Une assurance épargne peut dans ce cas se révéler intéressante, surtout s’ils n’ont pas besoin de leur argent dans les 8 années à venir. Les plus aventureux peuvent tenter le marché boursier, en commençant par de petites sommes pour apprendre à bien investir. Comme les montants en jeu sont limités, la perte ne sera pas trop conséquente.