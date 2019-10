Un trafic d’animaux sauvages en toute légalité

Selon un nouveau rapport de la World Animal Protection, des millions d’animaux sauvages sont gardés comme animaux de compagnie exotiques ou tués et transformés en accessoires de mode.

Les phoques, les crocodiles, les éléphants et les pythons font partie des espèces les plus prisées par les consommateurs.

En seulement quatre ans, plus de 2,7 millions d’animaux vulnérables d’Afrique ont été légalement élevés ou capturés puis échangés. Beaucoup auraient énormément souffert, certains étant même bouillis ou écorchés vivants, selon Metro UK.

Les experts expliquent que cette industrie accélère l’extinction de nombreux animaux sauvages. « Echanger des animaux de cette manière est peut-être légal, mais cela ne devrait pas se faire. Ce sont des animaux sauvages, pas des produits fabriqués en usine », explique le Dr Neil D’Cruze, conseiller pour la protection de la nature pour la World Animal Protection.

Ce nouveau rapport a notamment mis en lumière le sort des crocodiles du Nil, élevés et abattus pour leur cuir. Entre 2011 et 2015 -derniers chiffres disponibles- plus de 189.000 peaux ont été exportées.

En Namibie, le commerce de la fourrure des phoques du Cap est en plein essor. Chaque année, des milliers de bébés sont rassemblés et matraqués ou étouffés à mort.

Les éléphants sont attaqués par des braconniers qui veulent leurs cornes pour l’ivoire. Mais il y a aussi un commerce pour leurs peaux, qui sont utilisées pour des vestes et des intérieurs de voiture. Quant aux zèbres, ils sont également très recherchés pour leurs peaux noires et blanches utilisées comme décoration dans des maisons et des entreprises.

Des animaux sauvages de compagnie

La World Animal Protection a également expliqué qu’il existait un commerce en plein essor concernant l’exportation d’animaux vivants utilisés comme animaux de compagnie.

Les plus populaires sont les pythons royaux. Près d’un demi-million d’entre eux ont récemment été exportés d’Afrique. Les États-Unis sont les plus demandeurs.

Des perroquets gris d’Afrique ont également été exportés à travers le monde. Ils seraient près de 300.000 dans des cages aujourd’hui.

« Cette cruelle industrie nuit aux animaux sauvages et peut porter atteinte à la biodiversité de l’Afrique, avec un impact dévastateur à long terme », a ajouté le Dr D’Cruze.

« Comment en sommes-nous arrivés au point où les animaux sont exportés et exploités pour notre plaisir personnel? La vie d’un animal ne signifie-t-elle rien du tout? »

Les 2,7 millions d’animaux mentionnés dans ce rapport ont été commercialisés légalement mais le commerce illégal d’espèces sauvages est toujours en plein essor. Les pangolins sont d’ailleurs considérés comme le mammifère le plus sensible à ce trafic. Ils sont bouillis vifs pour enlever leurs écailles de kératine, qui sont très prisées en médecine traditionnelle en Extrême-Orient.