Robert Pattinson s’est uriné dessus pour entrer dans la peau d’un de ses personnages

Robert Pattinson semble prendre l’interprétation de ses rôles au sérieux, si l’on en croit une interview publiée dans le magazine Esquire et reprise par Metro UK.

Dans son prochain film, « The Lighthouse », l’acteur de 33 ans joue le rôle d’un apprenti gardien de phare sombrant dans la folie. « C’était fou », explique-t-il. Pour rentrer dans son personnage fou et alcoolique, Robert Pattinson aurait notamment léché de la boue avant de boire tellement pour une scène qu’il ne se souvient plus l’avoir tournée.

« J’étais plus ou moins inconscient tout le temps, poursuit-il. J’ai passé tellement de temps à me faire vomir, à uriner sur moi-même. C’était révoltant ». Pour se mettre dans la peau d’une personne folle, l’acteur aurait également passé son temps à tourner en rond sur le tournage et à marcher avec des chaussures remplies de cailloux.