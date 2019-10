Refusée et dégradée par un potentiel employeur à cause d’une photo en bikini

Une jeune Américaine a été utilisée en exemple par une agence qui ne voulait pas que ses postulantes s’affichent en bikini sur les réseaux sociaux.

Emily Clow est une Américaine de 24 ans. Il y a peu, elle a postulé pour un stage en marketing dans l’agence Kickass Masterminds. Un job qu’elle n’a pas décroché. En plus de la déception liée à cet échec, la jeune femme a eu la surprise de découvrir une photo d’elle en bikini sur la page Instagram de l’agence dans laquelle elle avait postulé. La raison? L’entreprise mettait en garde les futur(e)s candidat(e)s à ne « pas partager leur réseau social avec un potentiel employeur s’il y avait ce genre de contenu dessus ».

« Je suis à la recherche d’un expert en marketing, pas d’une mannequin en bikini », pouvait-on également lire sur le post de l’agence.

Blessée, l’Américaine a décidé de raconter son histoire sur Twitter, où elle explique toujours être sous le choc du comportement de l’entreprise. « Ils prétendent (que cette photo en bikini) fait de moi une personne non-professionnelle ».

i was objectified earlier today by a company because of a picture of me in a bikini. they claimed it made me an “unprofessional.” they screenshot the photo, posted it on their insta story and called me out.

i am still baffled that the company handled it in such a manner.

— Emily Clow (@emilyeclow) October 1, 2019