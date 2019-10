Attaquée sur sa vie sentimentale, Miley Cyrus réplique

Depuis la fin de son mariage avec Liam Hemsworth, Miley Cyrus a enchaîné plusieurs relations. Lassée par les commentaires qui l’accusent d’être trop volage, la chanteuse a décidé de répliquer.

Sur Twitter, elle a publié un long message pour mettre les choses aux claires. Elle explique notamment que, si elle avait été un homme, on ne lui reprocherait pas ses nombreuses conquêtes. « Les hommes (en particulier ceux qui ont réussi) sont rarement victimes de slut-shaming. Ils passent d’une belle femme à une autre sans conséquence. On les qualifie de ‘légendes’ ou ‘d’hommes à femmes’ alors que les femmes sont traitées de salopes et de putes ».

Avant de poursuivre. « Cette histoire de rendez-vous est nouvelle pour moi. J’ai été dans une relation toute mon adolescence et au début de ma vingtaine (…). J’essaye juste de prendre les choses à la légère et de me moquer de moi-même ainsi que de la perception que le public a de moi. Habituez-vous à me voir sortir avec des gens car c’est ce que je fais actuellement ».