Tour de l’Eurométropole – Mads Pedersen: « Après mon titre mondial, je n’avais plus de jambes »

Le champion du monde danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), hors forme et souffrant d’un refroidissement, a très vite laissé partir le peloton du Tour de l’Eurométropole, dont il était le vainqueur sortant. « Une très mauvaise journée, après une très longue semaine, sans aucun entraînement », a indiqué Mads Pedersen, qui a coupé son effort avant l’entrée dans les circuits locaux. « Je voulais être au départ, malgré un refroidissement, mais je n’ai jamais été dans le coup. Je pense que mon corps est à sa limite et dans une course comme celle-ci, ça ne pardonne pas. Mais j’ai été très heureux d’enfin endosser mon maillot et de prendre un départ. Il me reste deux courses à disputer en Italie. On verra comme ma santé va évoluer mais le plus important était quand même d’être au sommet de ma forme la semaine passée à Harrogate, pour le titre mondial ».

Source: Belga