Pieter Devos réédite sa victoire de 2017 dans le Grand Prix de Barcelone

Pieter Devos, champion d’Europe par équipes, a inscrit pour la deuxième fois en trois ans son nom au palmarès du Grand Prix de Barcelone, vendredi. Il avait dû se contenter de la deuxième place en 2018. Il s’agit seulement de la troisième victoire belge en… 108 ans. Dix couples se sont qualifiés pour la seconde manche. Pieter Devos, qui montait Jade van de Bisschop, 10 ans, était l’avant-dernier à s’élancer sur le parcours. Il a été crédité du meilleur chrono en 52.18.

Le dernier concurrent, Kevin Staut (Viking d’la Rousserie), un Français, n’a pas pris tous les risques pour faire mieux. Il n’a rien renversé, mais n’a jamais inquiété Devos, l’aiguille du chronomètre s’arrêtant à 54.61, seulement synonyme de cinquième place.

L’Italien Emilio Bicocchi (Evita SG Z) et l’Allemand Christian Ahlmann (Take A Chance On Me Z), vainqueur en juillet du Grand Prix de Paris, deuxième et troisième, qui avaient tour à tour mené le concours, n’ont finalement pu faire mieux qu’entourer Pieter Devos sur le podium.

Notre compatriote, lauréat avec Claire Z en 2017, souligna que l’épreuve catalane est décidément celle qui lui convient le mieux, et que Jade avait été parfaite, malgré le fait qu’elle était effrayée par un éclairage trop aveuglant, auquel elle a heureusement fini par s’habituer.

« Je suis vraiment très fier d’elle », a avoué Devos. « Elle est autrefois arrivée chez moi complètement novice, et j’ai pu l’amener au top niveau mondial. C’est vraiment émouvant. Elle veut toujours gagner et tout donner pour moi… »

