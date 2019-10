Mondiaux de gymnastique – La Belgique qualifiée pour les Jeux de Tokyo, trois finales pour Nina Derwael

L’équipe féminine belge s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo de l’an prochain grâce à sa 10e place lors des qualifications aux championnats du monde de gymnastique, samedi à Stuttgart. L’équipe belge, composée de Nina Derwael (TK Sta Paraat Hasselt), Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux), Jade Vansteenkiste (Gym Izegem), Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare) et Senna Deriks (Gymgroep AS), termine 10e avec un total de 161.238 points.

Une qualification pour les Jeux était le premier objectif de l’équipe belge à Stuttgart. Il y a un an, a Belgique avait pris la 11e place des Mondiaux de Doha avec 158,970 points.

L’équipe belge ira aux Jeux Olympiques pour la deuxième fois d’affilée. Les Belgesavaient terminé 12e des JO 2016 à Rio, les premiers Jeux pour les gymnastes belges depuis 1948.

Les huit premiers des qualifications sont qualifiés pour la finale du concours par équipes. Les Etats-Unis ont dominé les qualifications avec 172.738 points, devant la Chine (169.161) et la Russie (168.080). L’Italie, 8e avec un total de 161.961, a décroché le dernier billet pour la finale.

En individuel, Nina Derwael s’est qualifiée pour trois finales individuelles. Avec 55.441, elle a pris la 7e place qualificative du concours général. Elle est également première qualifiée aux barres asymétriques avec 15.141. Elle concourra également en finale du sol, puisqu’elle a obtenu la 8e note des engagées (13.600).

Source: Belga