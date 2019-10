Météo – Temps calme et sec ce samedi, avec quelques éclaircies

Samedi matin, quelques pluies seront possibles dans l’extrême sud du pays, annonce l’Institut royal de météorologie. Ailleurs, il fera sec mais encore gris. En cours de journée, le temps deviendra sec partout avec des éclaircies surtout dans la moitié ouest. Les maxima seront de 9° en Haute Ardenne à 15° sur l’ouest. Le vent sera faible à modéré de secteur est. Samedi soir, des nuages élevés envahiront le pays depuis l’ouest, suivis d’une perturbation pluvieuse en cours de nuit. Les minima oscilleront entre 5° et 11°, sous un vent de sud-ouest modéré.

Dimanche, une dépression et ses zones de précipitations traverseront lentement le pays depuis l’ouest. En matinée, des pluies régulières seront bien présentes avant quelques éclaircies qui se dessineront depuis la France en cours d’après-midi même si des averses seront toujours à craindre. Les maxima oscilleront entre 7° en Hautes Fagnes et 15° sur l’ouest.

Le temps s’améliorera temporairement lundi avant une semaine au temps variable et venteux, avec des averses.

