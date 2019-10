Les Belges à l’étranger – Eden Hazard inscrit son premier but avec le Real, vainqueur 4-2 de Grenade.

Eden Hazard a inscrit son premier but sous le maillot du Real Madrid samedi au stade Santiago Bernabeu, où les Merengue se sont imposés 4-2 face à Grenade dans le cadre de la 8e journée de Liga. Après l’ouverture du score par Benzema après deux minutes, Eden Hazard a porté le score à 2-0 en lobant Silva dans le temps additionnel de la première période. Il a ainsi débloqué son compteur avec le Real, où il est arrivé cet été en provenance de Chelsea.

Le Diable Rouge a ensuite donné l’assist à Luka Modric, qui a fait 3-0 à l’heure de jeu, avant d’être remplacé par Isco à la 69e.

Thibaut Courtrois, malade, était remplacé par Alphonse Areola dans le but madrilène.

Alors qu’on pensait le Real sur du velours, Grenade a réduit le score sur penalty à la 69e et est revenu à 3-2 à la 78e. James Rodriguez a fixé le score à 4-2 dans les arrêts de jeu.

Le Real reste leader et s’isole en tête du classement avec 18 points, 4 de plus que son adversaire du jour et que l’Atletico Madrid, qui se rend à Vallodolid dimanche.

Source: Belga