Quelle est la boisson la plus hydratante ? (et ce n’est pas l’eau)

Quelle est la boisson la plus hydratante ? Des scientifiques ont établi un classement des breuvages les plus désaltérants et contrairement aux idées reçues, l’eau est loin d’être en première position.

On entend souvent dire que rien ne vaut un verre d’eau pour s’hydrater de manière optimale. Des chercheurs de l’Université St Andrews en Ecosse ont pourtant démontré le contraire. L’étude scientifique remonte à 2015 mais elle vient de refaire surface dans les médias américains et elle a été relayée en français par Slate.

L’eau juste devant la bière et le café

Les chercheurs ont comparé les propriétés hydratantes d’une dizaine de boissons différentes. Ils sont arrivés au constat qu’il ne suffisait pas de boire un liquide mais qu’il fallait aussi qu’il soit absorbé par le circuit sanguin et qu’il gagne le reste du corps. C’est la raison pour laquelle l’eau, plate ou pétillante, arrive en fond de classement, juste devant la bière et le café.

Le lait arrive en tête

Selon les scientifiques, les boissons qui contiennent des petites quantités de sucre, de gras ou de protéines hydratent davantage le corps. C’est ainsi que le lait écrémé se retrouve en première position dans le classement des boissons les plus hydratantes. « Grâce au sodium qu’il contient, le lait agit comme le ferait une éponge en réduisant la production d’urine et en retenant plus longtemps l’eau dans le corps », explique Slate.

Les solutés de réhydratation orale et le lait entier complètent le podium. Suivent ensuite, le jus d’orange, les sodas, les sodas light, l’iced tea, le thé, les boissons énergisantes et enfin l’eau plate et l’eau pétillante.

Préférez l’eau aux sodas

Ces résultats sont néanmoins à prendre avec quelques pincettes. En effet, tout dépend également des quantités absorbées. Les chercheurs indiquent par exemple qu’une petite tasse de café noir serait aussi hydratante qu’un verre d’eau. Et même s’ils s’avèrent davantage hydratants, les sodas ne sont pas à conseiller car ils sont plus caloriques et sont mauvais pour le foie et les reins.

Voici le classement établi par les chercheurs des boissons les plus hydratantes :