Plantez des arbres et des plantes pour végétaliser votre ville

La commune de Forest développe un projet de végétalisation urbaine original: le Végétalab. L’objectif est d’inciter les habitants à végétaliser leur quartier, afin de mieux lutter contre les futures canicules.

«On ne répétera jamais assez combien réintroduire la nature en milieu urbain est nécessaire», explique Stéphane Roberti (Ecolo), Bourgmestre de Forest. «Plus une commune a de plantes et d’arbres, plus elle respire et plus elle est riche en biodiversité. C’est, entre autres, pour ces raisons que nous souhaitons inviter les Forestoises et les Forestois à faire pousser des plantes dans un espace public et à en prendre soin.»

La présence de végétation dans les villes pourrait également être essentielle à très court terme pour faire face aux canicules, qui risquent de devenir de plus en plus fréquentes. Lorsqu’ils sont bien gérés, les arbres et forêts urbaines «peuvent contribuer à réduire la température de l’air de 8ºC et à réduire de 40% les frais associés à la climatisation» grâce au couvert végétal en été, souligne la FAO, l’agence des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation. Paris s’est ainsi fixé pour objectif de planter 30.000 nouveaux arbres dans ces rues d’ici 2020, tout en créant 30 hectares de nouveaux parcs et «une centaine» d’hectares de murs et toits végétaux.

Un projet de recherche

Le Végétalab a été créé dans le cadre du projet PETAL (Plants for Environmental Transition and Life) pour une végétalisation résiliente de la ville financé par Innoviris dans le cadre de l’appel «Co-create». Concrètement, les habitants de Forest peuvent se rendre au Végétalab pour recevoir des lavandes, marguerites sauvages, angéliques, herbes aromatiques… et les planter dans leurs rues et quartiers. «Le Végétalab sera ainsi un espace d’accompagnement des citoyens dans leurs démarches de végétalisation, mais pas seulement», ajoute Alain Mugabo, échevin des espaces verts. «La pépinière communale est également un laboratoire de recherche et d’apprentissage.» Il s’agira de savoir quelles sont les plantes qui s’adaptent le mieux aux villes. La FAO, qui travaille sur des projets de végétalisation des villes en Afrique et en Asie, insiste sur la nécessité de «planter les bonnes plantes aux bons endroits».

L’idée de végétaliser les villes intéresse bon nombre de communes belges, désormais convaincues que les vagues de chaleurs vont devenir plus fréquentes, comme l’a montré l’été passé. L’association environnementale flamande BOS + a demandé au futur gouvernement flamand de planter six millions d’arbres dans les villes et villages afin de faire baisser les températures au niveau local. (cg)