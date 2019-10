Pinktober @ Hard Rock Café

Octobre est traditionnellement le mois du cancer du sein. La campagne Think Pink veut attirer l’attention des gens sur cette maladie et vend des petits rubans roses pour financer la recherche. Plusieurs organisations soutiennent cette action en vendant des produits roses ou en organisant des événements roses. C’est notamment le cas, et ce pour la 20e fois, des établissements Hard Rock Cafe d’Anvers et de Bruxelles.

Pour l’occasion, l’e-boutique de cette enseigne populaire s’est entièrement colorée de rose. Vous pouvez bien entendu acheter le T-shirt Hard Rock Café en rose, mais vous y trouvez aussi des pins, des bracelets, des porte-clés et des chapeaux en édition limitée. Le produit de la vente est entièrement versé à la Hard Rock Heals Foundation, qui entend attirer encore davantage l’attention sur le cancer du sein.

Pendant tout le mois d’octobre, vous pouvez déguster dans les Hard Rock Cafe d’Anvers et de Bruxelles le «Drink Pink Punch», un cocktail – vous l’aurez deviné – rose à base de gin, goyave, banane, ananas et fraise, avec une touche de mousse de goyave et des bonbons arc-en-ciel.

Le point d’orgue de cette action aura lieu le jeudi 10 octobre. Ce jour-là, les établissements d’Anvers et de Bruxelles subiront une métamorphose rose pour un afterwork avec salon de manucure, stand de maquillage et DJ.