Owly Tribe, un jeu de société Made in Belgium

Oubliez l’édition bruxelloise du Monoply avec son Manneken-Pis en maillot de bain. Et si vous profitiez plutôt des longues soirées d’automne et d’hiver à venir pour découvrir un jeu de société belge?

En 2017, la start-up montoise Hellion Cat s’était fait connaître dans le monde entier avec son jeu de société Cat’astrophes. Un titre dont vous n’avez pas fini d’entendre parler puisqu’il sera bientôt décliné en jeu pour smartphone, mais aussi sur PC et sur consoles. Suite au succès critique et commercial de leur première création, les Montois ont soumis leur second projet au financement participatif sur Kickstarter. Fin 2018, Owly Tribe a séduit un peu plus de 400 contributeurs et a permis à la start-up de récolter quelque 16.000 €, un montant suffisant pour lancer la commercialisation du jeu.

Place aux chouettes

Après les chats, place aux chouettes. Ludovic Mahieu et Matthieu Clamot ont imaginé un jeu familial dans lequel chaque joueur incarne un chef de clan luttant pour décrocher la place très convoitée de Grand Hibou. La stratégie est au rendez-vous pour collecter le maximum de totems et ainsi remporter la partie. Les cartes de pouvoirs viennent mettre du piment dans le jeu et peuvent renverser les tactiques établies. Destiné au marché international, Owly Tribe est traduit en quatre langues (français, anglais, allemand et espagnol). Le jeu se veut accessible à tous, à partir de l’âge de 8 ans, mais les plus jeunes joueurs auront besoin de l’aide d’un adulte pour se familiariser avec les règles.

En famille ou entre amis

Le studio Hellion Cat a de nouveau fait appel à la talentueuse illustratrice Eleanor Ernaelsteen pour réaliser les visuels du jeu et donner vie à ces étranges tribus de chouettes. Les parties sont assez rapides. La durée dépend du nombre de joueurs (jusqu’à six) mais comptez environ 10 minutes par joueur. Notez aussi qu’Owly Tribe a été conçu pour être joué à trois ou à quatre. Il reste possible d’y jouer à deux, cependant cela demande d’ajouter un clan fictif et l’expérience est un peu moins amusante.

Conçu par des Belges et fabriqué en Belgique et en Allemagne par Cartamundi, Owly Tribe est un jeu de société à la fois stratégique et mignon à souhait. Disponible pour 25 €, il vous fera passer des chouettes moments entre amis et en famille. Mais attention aux cartes de pouvoirs et aux alliances qui pourraient venir mettre la pagaille au sein du groupe et détruire (temporairement on l’espère) des amitiés!

Owly Tribe est disponible dans les magasins FNAC, dans les boutiques spécialisées et sur la boutique en ligne de Hellion Cat.

Petit aperçu d’une partie d’Owly Tribe par la chaîne YouTube Ludovox :