La spiruline, l’algue miracle

La spiruline, algue d’eau douce bien connue des sportifs pour sa haute teneur en protéines, est un véritable médicament régénérateur. En plus des vitamines, minéraux et protéines qu’elle contient, la spiruline regorge aussi de chlorophylle. Si on l’a rapidement catégorisée parmi les «superaliments», on la connaît finalement assez mal.

Appelée Arthrospira platensis en latin, la spiruline est un micro-organisme qui existe sur notre planète depuis près de… 3,5 milliards d’années. On la trouve notamment en grande quantité dans l’eau chaude de certains lacs au Tchad, en Inde mais aussi au Mexique. Les Aztèques, qui l’appelaient tecuitlatl, connaissaient déjà sa haute valeur nutritive. À l’état naturel, elle est peu ragoûtante puisqu’elle se présente sous la forme d’une petite boue verdâtre. Mais on la cultive aujourd’hui partout dans le monde, notamment dans des serres géothermiques. On ne la consomme dès lors pas tel quel mais dans une version séchée, sous forme de poudre, de paillettes, de comprimés ou de gélules.

La spiruline est largement pourvue en protéine (de 55 à 70%). Cinq grammes de poudre en contiennent en effet entre 2,5 g et 3,5 g, même si on est loin des 60 g de protéines recommandés pour une femme de 60kg. Mais ce sont surtout ses autres qualités qui attirent les consommateurs. Elle est ainsi pourvue de fortes quantités de caroténoïdes parmi lesquelles du bêta-carotène à profusion. Elle est une excellente source de fer, et contient également 50mg/5g d’acide gamma-linolénique, une aide gras insaturé de la famille des oméga-6.

Une algue régénératrice

Faible en calorie, la spiruline est par contre fortement antioxydante grâce aux nombreux nutriments qu’elle recèle: cuivre, zinc, calcium, phosphore, sélénium, superoxyde dimutase (SOD), flavonoïdes, et surtout les vitamines A, E, B12 et D. Tout cela crée un cocktail bénéfique qui lutte contre les effets de l’oxydation et freine ainsi le vieillissement.

On y trouve également de la phycocyanine, un anti-inflammatoire naturel qui intervient également sur les processus de dégénérescence et qui serait précieux dans le traitement des pathologies auto-immunes. Elle regorge enfin de chlorophylle qui stimule la digestion et la production de globules rouges. Certaines prétendent même qu’elle aurait des propriétés antidiabétiques et anti-cholestérol, mais les études ne l’ont pas encore clairement démontré.

Tout n’est cependant pas rose au royaume de la poudre verte. Il est en effet important de connaître son origine. La spiruline, comme bon nombre d’algues, a en effet tendance à concentrer les éléments toxiques si elle est cultivée dans des eaux polluées. Elle doit donc être produite dans des bassins dénués de polluants. Les femmes enceintes ou qui allaitent peuvent en consomment mais il est recommandé de demander l’avis d’un médecin avant. Elle est, par contre, déconseillée aux personnes souffrant de la goutte.

La spiruline ne doit donc pas remplacer les fruits et les légumes frais, mais doit être considérée comme un apport supplémentaire en protéines, en oligo-éléments, en caroténoïdes et en fer. C’est un complément nutritionnel que l’on prend lors de cure, et que l’on l’ajoute en général à des jus, des smoothies ou des milkshakes, voire dans des salades. Il convient néanmoins d’y aller progressivement et d’entamer une cure par une faible dose en raison de son pouvoir dépuratif.

Pierre Jacobs