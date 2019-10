Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Nellson (réf. 16114)

J’ai été sauvé après avoir été abandonnée sur un lopin de terre avec mes frères et sœurs. Je suis incroyablement doux, sympathique et adorable. Les autres membres de ma famille ont déjà tous été adoptés. Quand est-ce que c’est mon tour ?

Sexe Mâle Age 7 mois Race Croisé Taille 54 cm Pelage poils courts Poids 11 kg

Chipo (réf. 15945)

Quand mon vieux maître, étant hospitalisé, ne pouvait plus s’occuper de moi, ses enfants m’ont jeté dans la rue. Pourtant je suis adorable, un brave chien qui a partagé ses joies et peines pendant 8 ans. A présent je cherche une nouvelle maison chaleureuse, où on apprécie vraiment mon amour et affection.

Sexe Mâle Age 9 ans Race Croisé Taille 43 cm Pelage Poils longs Poids 8 kg

Salome (réf. 15906 )

J’ai été déposé au refuge en Espagne avec mon compagnon Sole (aussi à l’adoption). Je suis un chien très actif et sportif qui a besoin de beaucoup d’exercice, d’un grand jardin avec une haute clôture. Ma race est un peu comparable aux Border Collie. Qui veut me donner une chance ?

Sexe Femelle Age 2 ans Race Berger de Léon Taille 56 cm Pelage Poils mi-longs Poids 18 kg

Vous êtes intéressé par Nellson, Chipo, Salome ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr