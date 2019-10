Présidence du MR – Daniel Bacquelaine: « Georges-Louis Bouchez est l’homme de la situation »

Daniel Bacquelaine renonce à se présenter à la présidence du MR et se rallie à Georges-Louis Bouchez, confie-t-il vendredi dans les colonnes de Sudpresse et du Soir. « C’est vrai que j’ai imaginé être candidat, j’y ai pensé. Puis, compte tenu du projet politique proposé par Georges-Louis Bouchez, j’ai trouvé intéressante cette alliance de fougue et de sagesse dans le projet porté par Georges-Louis. J’incarne plutôt l’expérience au regard de mon parcours politique. Et l’alliance de nos qualités respectives me semble intéressante, de même que l’aspect rassembleur du projet », explique Daniel Bacquelaine.

« Georges-Louis Bouchez est l’homme de la situation aujourd’hui. Il a une grande force de conviction et incarne totalement notre engagement politique au travers de la défense de valeurs comme le travail, l’égalité, la sécurité, la responsabilité et la liberté. »

Source: Belga