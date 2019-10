Mondiaux d’athlétisme – Noor Vidts ravie de sa 15e place dans son premier heptathlon mondial

Appelée de la dernière heure à rejoindre la liste des engagées de l’heptathlon des championnats du monde, Noor Vidts effectuait à cette occasion ses premiers pas dans des Mondiaux seniors à 23 ans et disputait déjà son 5e « hepta » de l’année. Elle cherchait avant tout à acquérir de l’expérience pour l’avenir.

« Je suis arrivée à Doha à 90% de ma forme (sa saison était terminée), face à des filles qui étaient elles à 100%, j’ai obtenu près de 6000 points (5.989) ce qui n’est pas mal non plus et je termine 15e des championnats du monde. C’est super », s’est réjouie Noor Vite, invitée par la fédération internationale une semaine avant le début de ces Mondiaux.

Evidemment ravie d’avoir pu se joindre à la crème de son sport, la Vilvordoise rêve de la retrouver dès l’année prochaine à Tokyo. « Pourquoi pas ? J’y crois. Je vais tout faire pour y arriver. »

Source: Belga