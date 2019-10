Les joueurs de La Gantoise bloqués à l’aéroport de Lviv à cause d’un accident

Le retour en Belgique des joueurs et du staff de la Gantoise, au lendemain du match nul, 1-1, au FC Oleksandriya, jeudi soir en Europa League de football, est retardé. On leur a en effet fait savoir que leur vol ne pouvait être maintenu à 8h45, en raison d’un accident, et plus précisément du crash survenu jeudi lors de l’atterrissage en urgence à moins de deux kilomètres de l’aéroport d’un petit avion cargo (Antonov 12) de la compagnie Ukraine Air Alliance, qui assurait la liaison entre Vigo et Lviv. Ce qui a entraîné la fermeture provisoire de l’aérodrome. Il y aurait au moins trois victimes à déplorer. Une panne de carburant semble à l’origine de l’accident. Une enquête a été ouverte.

Ce retour retardé risque de perturber l’équipe gantoise, qui doit préparer la « Bataille des Flandres » de dimanche après-midi (14h30) contre le Club Bruges au Jan Breydel, en Jupiler Pro League.

« Trois personnes ont été tuées, trois personnes ont été blessées et le sort de deux personnes est inconnu », ont annoncé les services d’urgence ukrainiens, précisant qu’il s’agissait de sept membres d’équipage et d’une personne accompagnant la cargaison.

Source: Belga