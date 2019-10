Le mois dernier a été le mois de septembre le plus chaud dans le monde depuis 1981. La température moyenne a été 0,57 degré plus élevée qu’un mois de septembre moyen entre cette année là et 2010, a indiqué vendredi Copernicus, le programme européen visant à créer une capacité européenne d’observation de la Terre. Septembre est le quatrième mois consécutif où l’on a approché des records de chaleur ou lors duquel ceux-ci ont été battus. L’Europe a également connu les mois de juin et de juillet les plus chauds depuis le début des mesures tandis que juillet a aussi été le mois le plus chaud de tous les temps. Août 2019 est le deuxième mois d’août le plus chaud depuis 1981.

Copernicus est le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne. Les chercheurs s’appuient sur des données provenant des satellites mais également sur des mesures réalisées sur terre, en mer et dans les airs.

Source: Belga