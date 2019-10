FE – Jérôme D’Ambrosio confirmé par Mahindra pour la 6e saison de Formule E

Le pilote belge Jérôme D’Ambrosio a été officialisé vendredi par l’écurie indienne Mahindra Racing pour la sixième saison de la Formule E, le championnat de monoplaces électriques. Un deuxième Belge sera présent puisque Sam Dejonghe va rester le pilote de réserve et de simulateur. Jérôme D’Ambrosio va poursuivre sa carrière en Formule E au sein de la formation Mahindra Racing, avec laquelle il va entamer une deuxième saison. Après un début de carrière chez Dragon Racing, le Bruxellois était passé dans les rangs de Mahindra pour la saison 2018-2019.

Une saison débutée avec succès puisque D’Ambrosio était monté sur le podium de la première course à Dariya, en Arabie Saoudite, avant de remporter la deuxième course à Marrakech, au Maroc. La suite de la saison s’est moins bien déroulée avec seulement cinq arrivées dans les points et une 10e place finale au championnat. Son équipier, l’Allemand Pascal Werhlein, a lui aussi été reconduit par l’écurie indienne.

Enfin, D’Ambrosio ne sera pas le seul Belge impliqué chez Mahindra puisque l’Anversois Sam Dejonghe va garder son poste de pilote de réserve et de simulateur.

D’Ambrosio rejoint ainsi son compatriote Stoffel Vandoorne sur la liste des engagés en Formule E, le Courtraisien ayant déjà été confirmé par Mercedes.

Le coup d’envoi de la sixième saison de la Formule E sera donné le 22 novembre à Dariya, en Arabie Saoudite.

