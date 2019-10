Une cantatrice sans-abri subjugue le métro

De sa voix sublime, une chanteuse sans domicile fixe a envoûté tous les voyageurs d’une station de métro dans la cité des Anges. Sa magnifique performance a été relayée sur les réseaux sociaux. Très vite, son histoire a ému et traversé toute l’Amérique.

Emily, une dame de 52 ans, a enivré une station de métro de Los Angeles de sa voix sublime de Soprano.

Originaire de Russie, Emily arrive aux États-Unis en 1991. Cantatrice et professeure de musique, elle enchaîne les petits boulots et les performances en rue pour survivre.

Les choses se compliquent il y a trois ans, le jour où elle se fait dérober son violon, d’une valeur de 9000 €, alors qu’elle joue en rue pour gagner de quoi se nourrir. Emily se retrouve sans son instrument de travail. Très vite, elle ne parvient plus à payer son loyer, est expulsée et se retrouve à la rue.

Le sort s’acharne sur Emily. Bousculée en sortant d’un bus, elle se fracture le poignet. Sans assurance maladie, elle est obligée de dépenser tout ce qu’il lui reste en frais médicaux.

Sans le sou, n’ayant plus que sa voix et quelques bagages, elle s’est mise à chanter dans le métro de Los Angeles. Les voyageurs ont été séduits par cette voix extraordinaire et par le talent d’Emily. Un policier passait par-là alors qu’elle interprétait un air de Puccini, «O mio babbino caro». Il a capturé cette magnifique performance et a partagé ce moment sur Twitter.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices…sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019