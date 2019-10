Un couple fait scandale avec un mariage « Handmaid’s Tale »

Un jeune couple tout juste marié est sous les feux des critiques après avoir publié leurs photos de mariage, prises devant le « mur des pendus » de la série événement « Handmaid’s Tale ».

Kendra et Torsten ont dévoilé leurs photos de mariages, des images qui ont rapidement enflammé la twittosphère. On les voit s’échangeant un baiser devant le « mur des pendus » de la série « Handmaid’s Tale ». Ils ont même demandé aux photographes d’ajouter au cliché, via photoshop, des femmes vêtues des célèbres tuniques rouges et bonnets blancs. Une référence décriée par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

« Mon Dieu, comment est-ce possible de mal comprendre à ce point ? » s’interroge un internaute. « J’adore la série mais là, c’est à vomir », déclare un autre utilisateur de Twitter. Les critiques fusent. Les jeunes mariés ont même été accusés de faire l’apologie de l’oppression misogyne, sujet de la série télévisée.

tfw you *definitely* understand the show — William Goodman aka ghoulmanw (@goodmanw) October 3, 2019

OH MY WORD SOMEONE HAS HAD A HANDMAIDS TALE THEMED WEDDING AND I AM HORRIFIED. 😱 pic.twitter.com/Pw0HVENft8 — God loves women (@God_loves_women) October 3, 2019

« Mission accomplie »

Les photographes, Shawn Van Daele and Clint Russell, se sont empressés de réagir. Ils ont expliqué que c’était bien leur volonté d’attirer l’attention sur cette problématique. « À tous ceux que ces images dérangent: on est totalement d’accord! » écrit Shawn. « Mission accomplie ! »

« Vous avez raison. C’est dégueulasse, dégoûtant. C’est une réalité horrible qui se généralise et devient de plus en plus réelle jour après jour – et commentaire après commentaire », souligne le photographe.

Pour eux, la réaction de colère correspond exactement à ce qu’ils prévoyaient. Ils déplorent qu’au lieu de s’engager pour lutter contre un phénomène, les gens se contentent d’une petite guerre par écrans interposés. « On aimerait vous voir dans la rue, participer aux marches pour les droits des femmes, soutenir l’égalité des genres, et bien d’autres causes, à la place de rester là, à scroller et à déverser vos réactions impulsives via les commentaires ».

« Mais pourquoi exactement êtes-vous offensés ? », interroge Shawn. « Vous êtes-vous posé la question ? Et que faites-vous à ce propos dans le vrai monde ? Nous sommes enchantés de pouvoir lancer cette discussion! »