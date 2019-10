Champagne, nuit blanche et festivals qui explorent

Que ce soit à Liège ou à Bruxelles, il y en aura pour tous les goûts dans les prochains jours. Champagne ou barbe à papa? Une nuit blanche ou une soirée africaine?

Une nuit blanche et verte

La 17e édition de Nuit Blanche à Bruxelles mettra cette année en lumière l’urgence climatique. L’événement, qui se veut « culturel, artistique et populaire », aura lieu ce samedi 5 octobre sur le site de Tour & Taxis et s’articulera autour d’une quinzaine d’installations sur le thème « Human & Nature », s’inspirant des défis du développement durable.

« Comment repenser notre manière d’habiter le monde, notre rapport à l’écosystème, face à une urbanisation et une globalisation galopantes », sont autant de questionnements auxquels Nuit Blanche tentera d’apporter des pistes de réflexion.

Les projections multimédias, performances et prestations interactives seront dispersées sur tout le site de Tour & Taxis, tant dans les bâtiments qu’à l’extérieur. L’accès à l’événement, de 19h à 3h du matin, est totalement gratuit.

Une foire ardente

Pour sa 160e édition, qui débutera ce samedi 5 octobre, la Foire de Liège s’offre une nouveauté avec la présence sur le champ de foire, à côté des 166 autres attractions et aubettes pour gourmands, du « Move it 32 », une « attraction unique en son genre de par son mouvement articulé autour de trois axes ».

Le « Move it 32 », fera tournoyer les amateurs de sensations fortes, qui trouveront aussi leur bonheur sur le « Top of the world », attraction mécanique qui culmine à une hauteur de 58 mètres ou encore le « XXL » qui fera virevolter son public à 50 mètres de haut.

Un long dialogue avec l’Afrique

Le festival Bruxelles/Africapitales se déroule jusqu’au 24 octobre, aux Halles de Schaerbeek. « Les Halles ont une longue tradition de travailler avec des artistes africains, mais c’est la première fois que cela se fait sous cette forme », explique Cathy Simon, directrice du pôle public des Halles de Schaerbeek.

Ces trois semaines seront rythmées par des moments et des activités très différentes: spectacles, projections, débats, marché de créateurs africains, humoristes, échanges participatifs rassembleront des artistes et des intervenants de Bruxelles et du continent à travers plusieurs ateliers, tandis que les Halles se peupleront peu à peu d’œuvres plastiques.

L’objectif poursuivi est d’ouvrir une mise en dialogue sur du long terme, à échelle encore modeste, de l’Afrique et des diasporas bruxelloises.

Le festival qui explore

Austral Boreal Festival est un nouvel événement culturel à Liège qui se veut « exploratoire ». En mêlant musique, films, photos mais aussi apéros acoustiques, programmation jeune public et balades musicales, cette manifestation artistique urbaine compte bien s’enraciner dans la Cité ardente pour les années à venir.

Ce festival adopte une formule bisannuelle, et son édition d’automne s’étalera sur cinq jours, du 9 au 13 octobre.

Projections cinématographiques, battle de rap à base de compliments, fête musicale à la programmation mêlant artistes locaux et internationaux, ou encore balades insolites et artistiques au coeur de la Cité ardente, cette manifestation culturelle compte bien s’approprier le tissu urbain liégeois.

Champagne!

A une semaine du grand rendez-vous Megavino, les amateurs de vins se donnent rendez-vous ces 4, 5 et 6 octobre à Tour & Taxis pour la nouvelle édition du Brussels Champagne Festival.

Un événement qui propose trois jours entièrement dédiés à la découverte et à la dégustation de grandes comme de petites marques champenoises. Près de 26 producteurs de champagne et une quinzaine d’exposants seront présents.

Outre le champagne, ce sera donc l’occasion de déguster des délicatesses fines tels que foie gras, caviar, macarons, chocolats, etc…