Robert de Niro accusé de discrimination envers les femmes

Une ancienne employée licenciée en août dernier par Robert de Niro accuse ce dernier de discrimination envers les femmes et de « contacts physiques non-désirés ».

C’est le Hollywood Reporter qui révèle l’information. Graham Chase Robinson, une ancienne employée en Robert de Niro, a décidé de porter plainte contre son ex-boss. Selon elle, l’acteur de 76 ans serait discriminant envers les femmes. D’après la plainte, Robert de Niro aurait traité son ancienne employée de « salope » et de « chatte ». Il lui aurait également fait des remarques déplacées sur sa consommation de Viagra.

Toujours selon Mme Robinson, l’acteur aurait eu un comportement inapproprié avec elle durant des réunions en l’obligeait à se soumettre à des tâches « dégradantes » basées sur le genre comme le fait de lui gratter le dos, de boutonner sa chemise ou de mettre sa cravate.

Virée à cause de Netflix

Enfin, elle estime avoir été sous-payée par Robert de Niro à cause de son sexe. « Mme Robinson travaillait entre 20 et 30 heures supplémentaires (ou plus) par semaine sans être payée plus (…). Elle était payée moins qu’un homme » occupant la même position, peut-on notamment lire dans la plainte. Par conséquent, elle lui réclame 12 millions $ (11 millions €).

Mme Robinson avait été virée par l’acteur en août 2019 car elle regardait trop Netflix au travail. Elle aurait notamment regardé 55 épisodes de Friends en quatre jours au boulot en janvier dernier, avant d’en regarder 32 en une seule journée de travail.

Contacté par Metro UK, un porte-parole de Robert de Niro a affirmé que ces accusations étaient « au-delà de l’absurde ».