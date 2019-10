Il attaque Apple en justice car son iPhone l’aurait rendu gay

En Russie, un homme demande près de 14.000 € de dommages et intérêts à Apple car son iPhone l’aurait rendu gay.

La Russie n’est le pays le plus tolérant du monde et le prouve une fois de plus. Plusieurs médias russes, relayés par leurs confrères anglais, révèlent qu’un homme a décidé de poursuivre Apple en justice. La cause? Il affirme sur son iPhone l’aurait rendu gay.

D. Razumilov, c’est son nom, explique avoir tenté des relations homosexuelles après avoir reçu 69 GayCoins (une cryptomonnaie destinée à la communauté LGBT+ qui vaut environ 0,02 €), et non du Bitcoin comme attendu, d’un inconnu. « Ne juge pas avant d’essayer », était-il écrit également.

« Comment l’expliquer à mes parents? »

Dans sa plainte, M. Razumilov écrit: « Je me suis en effet demandé comment je pouvais juger quelque chose sans l’essayer et j’ai donc eu des relations homosexuelles. Après deux mois, je peux dire que je suis intime avec un autre membre du même sexe et je n’arrive pas à m’en sortir. J’ai un petit ami régulier et je ne sais pas comment l’expliquer à mes parents. Après avoir reçu ce message, ma vie a changé pour le pire et je ne serai plus jamais normal ».

Pour le plaignant, Apple a la responsabilité des applications hébergées sur son store. Raison pour laquelle l’entreprise devrait le dédommager.

Pour rappel, l’homosexualité est toujours considérée comme une maladie mentale en Russie alors que les membres de la communauté LGBT+ n’ont pas les mêmes droits que le reste de la population.