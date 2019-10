Bella Thorne explique pourquoi elle a réalisé un film porno

Récompensée par le site pornographique Pornhub pour son premier film d’adulte « Her & Him », Bella Thorne s’est confiée sur les raisons qui l’ont poussée à se lancer dans l’industrie du porno.

Britney Spears, Miley Cyrus, aujourd’hui Bella Thorne… Les jeunes stars de Disney semblent toutes décidées à hyper-sexualiser leur image. La dernière citée en a encore fourni la preuve en réalisant un film pornographique intitulé « Her & Him ». Un film qui sera même primé le 11 octobre prochain aux Vision Awards organisés par le site pornographique Pornhub.

Un virage à 180° pour l’ancienne star de la série « Shake it Up », qui n’a pas hésité à s’expliquer. « Ce qui m’a inspiré à réaliser ce film était d’analyser une relation entre un homme et une femme en montrant le combat de dominance (entre les deux sexes) et comment cela se relaye dans le monde en général, mais avec un scénario sexuel », décrit-elle dans une vidéo postée sur Youtube.

Elle poursuit: « La vision derrière l’histoire était de créer deux personnages dynamiques qui pouvaient passer de dominant à dominé. De base, je voulais faire un film d’horreur sur Noël. À la place, j’ai créé quelque chose de très beau et volatile ».

Si elle ne sait pas encore si elle retentera l’expérience, Bella Thorne affirme avoir vécu « une expérience intéressante ». « C’était un environnement de travail assez fun », conclut-elle.