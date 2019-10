Tuerie de Christchurch: l’accusé abandonne sa demande de dépaysement du procès

L’auteur des tueries des mosquées à Christchurch a abandonné jeudi sa demande de dépaysement du procès qui se tiendra donc dans la ville où 51 fidèles musulmans ont été tués le 15 mars. La Haute cour de justice néo-zélandaise était jeudi à Christchurch afin d’examiner, lors d’une audience préliminaire, une requête déposée par l’auteur présumé des tueries, Brenton Tarrant, qui demandait que le procès ne se tienne pas dans cette ville.

Le juge Cameron Mander a annoncé au début de l’audience que la défense avait décidé d’abandonner cette requête qui avait été déposée en août.

Les raisons de l’abandon de cette demande n’ont pas été données.

L’Australien Brenton Tarrant, 28 ans, a plaidé non coupable de 51 chefs de meurtre, de 40 chefs de tentative de meurtre et d’un chef d’acte terroriste.

Son procès doit se tenir le 2 juin à Christchurch.

Le 15 mars, la Nouvelle-Zélande avait connu la pire tuerie de son histoire moderne lorsque l’extrémiste australien avait ouvert le feu dans deux mosquées de la plus grande ville de l’île du Sud.

Brenton Tarrant a comparu jeudi à l’audience via une transmission audiovisuelle depuis la prison de haute sécurité d’Auckland. Les médias n’ont pas été autorisés à le photographier ou le filmer.

source: Belga