Mondiaux d’athlétisme – Thomas Van der Plaetsen remonte à la 5e place après le groupe A du javelot

Thomas Van der Plaetsen a lancé le javelot à 63m67 lors de la 8e des dix épreuves du décathlon des 17es des championnats du monde d’athlétisme, jeudi soir à Doha au Qatar. Ce résultat lui offre 793 points. Il totalise 7.469 points et se situe à la 5e place du classement général provisoire en attendant le groupe B qui débute à 22h10. Son record remonte aux Mondiaux de Moscou le 11 août 2013 avec 65m31.

Pendant la réalisation de son record personnel du décathlon, aux JO de Rio en 2016, il avait atteint 62m09 (769).

L’Estonien Maicel Ubo occupe la 1re place du classement très provisoire avec 7.869 points.

Thomas Van der Plaetsen a réussi mercredi 11.38 sur 100m (778 pts), 7m20 à la longueur (862), 13m78 au poids (715) et 2m08 à la hauteur (878) et 50.89 sur 400m (774).

Jeudi, il a débuté par 14.80 sur 110m haies (874 pts), puis 46m17 au disque (791) et 5m30 à la perche (1.004).

La 10e et ultime épreuve du décathlon est programmée à 23h25 (belges).

Source: Belga