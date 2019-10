Les députés flamands recevront les chiffres du budget lundi, débat en commission le mardi

L’opposition de gauche au Parlement flamand recevra-t-elle les chiffres détaillés relatifs au budget 2020 avant le débat de vendredi? La présidente de l’hémicycle Liesbeth Homans (N-VA) s’est informée sur la question et estime que les trois partis qui la constituent ne peuvent forcer l’exécutif à fournir les tableaux budgétaires dont il est question. Entre-temps, le ministre-président Jan Jambon (N-VA) a fait savoir qu’il transmettrait « les chiffres nécessaires » au Parlement au plus tard pour lundi après-midi, afin qu’un débat sur le sujet puisse avoir lieu mardi en commission. Le refus de fournir ces chiffres a suscité l’ire de Groen, du sp.a et du PVDA. L’absence de ces chiffres rend tout débat et tout vote de confiance tout simplement impossible, disent-ils à l’unisson. Ces partis d’opposition ont donc exhorté la nouvelle présidente du parlement flamand à les réclamer avant le débat de vendredi. Sinon, celui-ci et le vote doivent être reportés, estiment-ils.

Dans une réponse à ces questions, Liesbeth Homans a répondu que les tableaux budgétaires ne pouvaient pas être exigés de la sorte avant le débat. Celui-ci portera sur « les contours du budget » et, selon le service juridique du parlement, on ne peut déduire de cette formulation générale qu’il doit s’agir de tableaux budgétaires détaillés.

Entre-temps, le ministre-président Jan Jambon a fait savoir qu’il fournirait pour lundi midi au plus tard « les chiffres nécessaires » aux députés. Le débat sur le sujet aura ensuite lieu le lendemain en commission.

Reste à présent à savoir comment l’opposition recevra cette réponse. A la demande des partis d’opposition de reporter le débat et le vote par manque de chiffres, la présidente du parlement leur a fait savoir que « votre groupe est libre de s’appuyer sur les procédures prévues par le règlement pour ajuster l’ordre du jour de la session plénière de demain (vendredi, ndlr) ».

Source: Belga