Le Front commun des SDF manifeste contre la nouvelle définition du « sans-abri »

Le Front commun des SDF a manifesté jeudi devant la Tour des Finances à Bruxelles avec banderole et distribution de flyers afin de dénoncer la nouvelle définition de la personne « sans-abri ». La manifestation est une réaction à la conférence européenne autour des droits des sans-abri organisée jeudi par le SPP Intégration sociale. En Belgique, la carte d’identité d’une personne n’est valable que lorsque celle-ci dispose d’un toit et d’une adresse. Dans le cas contraire, la personne perd tous ses droits.

« Nous nous sommes battus pendant plus de 20 ans pour que la personne sans-abri puisse se domicilier auprès d’un CPAS pour pouvoir obtenir une carte d’identité valable. Cela fonctionne bien mais les CPAS nous compliquent de plus en plus la tâche en imposant des exigences irréalistes et donc les sans-abri se retrouvent sans rien », explique Jean Peeters du Front commun des SDF.

Les manifestants exigent donc que les droits des sans-abris, qu’ils soient belges ou étrangers en séjour légal, ne soient plus liés à la domiciliation mais bien au registre national.

« Une fois que vous êtes inscrit au registre national, vous devez également pouvoir prétendre à une indemnité de chômage ou une pension », estime ainsi Jean Peeters.

Le Front commun a par ailleurs décliné l’invitation à participer à la « peer review » européenne organisée jeudi. L’organisation craint en effet que la définition belge du sans-abri ne soit adoptée par d’autres pays européens.

Source: Belga