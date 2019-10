Jupiler Pro League – Frank Vercauteren de retour à Anderlecht comme entraîneur principal Vercauteren de retour à Anderlecht comme entraîneur principal, Arnesen licencié

Le RSC Anderlecht a annoncé jeudi le retour de Frank Vercauteren comme entraîneur principal et le départ de Frank Arnesen comme directeur technique. Vercauteren reprend la fonction de Simon Davies, qui reste au club comme entraîneur de terrain.

Arnesen, 63 ans, était arrivé en janvier à Anderlecht. Le RSC Anderlecht a annoncé jeudi le retour de Frank Vercauteren comme entraîneur principal et le départ de Frank Arnesen comme directeur technique. Vercauteren reprend la fonction de Simon Davies, qui reste au club comme entraîneur de terrain.

Vercauteren, 62 ans, un ancien joueur du club a été l’entraîneur principal d’Anderlecht de 2005 à 2007, remportant le titre en 2006 et 2007. Il s’est engagé pour deux ans et demi.

Arnesen, 63 ans, était arrivé en janvier à Anderlecht. L’arrivée de Vincent Kompany comme joueur-manager a redistribué les cartes en ce qui concerne le recrutement au club. Le mauvais début de saison du club (6 points sur 27 possibles) oblige les Mauve et Blanc à revoir quelque peu leur copie.

« Soyons clairs: en tant que joueur-manager, Vincent Kompany continue d’incarner le style de jeu et la vision footballistique du RSC Anderlecht. Il reçoit désormais en la personne de Frank Vercauteren un coach expérimenté qui, en tant que T1, portera évidemment l’entière responsabilité les jours de match et qui sera aussi un consultant pour les nombreux défis de son projet innovant », a expliqué Michael Verschueren, le directeur sportif.

« Frank est quelqu’un qui veut et peut travailler avec les jeunes, il l’a déjà démontré plus d’une fois par le passé. Il représente en outre le football attractif et offensif. Lors des conversations, il est apparu clairement qu’il veut pleinement s’inscrire dans la vision mise en place dans ce club par Vincent Kompany et qu’il veut aider à la développer. »

Vercauteren était depuis février le conseiller sportif d’Oud-Heverlee Louvain, où il épaulait Vincent Euvrard. Vendredi, il assistera encore au match contre Charleroi depuis les tribunes, mais il endossera son rôle d’entraîneur principal dès la semaine prochaine, précise Anderlecht. Vendredi soir, Jonas De Roeck prendra en main les tâches de T1 pour le match à Charleroi.

