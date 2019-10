Canada: le conservateur Andrew Scheer admet être « personnellement » contre l’avortement

Le principal rival du Premier ministre canadien sortant Justin Trudeau aux législatives du 21 octobre a reconnu publiquement jeudi pour la première fois depuis le début de la campagne qu’il était « personnellement » contre l’avortement, après avoir obstinément refusé de le faire la veille lors d’un débat télévisé. « J’ai toujours été très clair sur cette question. Je suis personnellement pro-vie », s’est défendu Andrew Scheer, chef du Parti conservateur, lors d’un point-presse en marge d’une étape de campagne au Nouveau-Brunswick.

« J’ai toujours répondu honnêtement et ouvertement à la question depuis que j’ai été candidat pour la première fois en 2004 », a affirmé M. Scheer, fervent catholique et père de cinq enfants. Il avait pourtant refusé à plusieurs reprises de répondre à la question mercredi soir lors d’un débat télévisé en français avec trois autres chefs, dont Justin Trudeau.

Relancé plusieurs fois par ses trois adversaires sur ce sujet, M. Scheer s’était borné à répéter dans un français parfois approximatif qu’il n’allait « pas rouvrir ce débat » s’il devenait Premier ministre et qu’il voterait contre toute proposition de loi en ce sens.

Justin Trudeau n’avait pas hésité à alterner vouvoiement et tutoiement pour tenter d’obtenir une réponse claire de son rival conservateur.

« Personnellement, toi, Andrew Scheer, est-ce que vous croyez qu’une femme devrait avoir le choix » d’avorter, a-t-il demandé.

Depuis qu’il devenu chef du Parti conservateur en 2017, M. Scheer est régulièrement rattrapé par les positions tranchées qu’il a affichées dans le passé contre l’avortement ou le mariage homosexuel.

Il a répété jeudi son « engagement », s’il devient Premier ministre, à ne pas rouvrir le débat sur l’avortement et à voter contre toute proposition de loi en ce sens qu’un de ses députés pourrait présenter, à titre personnel, au Parlement.

La plupart des commentateurs ont jugé jeudi que la prestation de M. Scheer lors du premier « débat des chefs » mercredi soir, avait été plutôt laborieuse, notamment sur la question de l’avortement. « Dure soirée pour Scheer », titrait jeudi le Journal de Montréal.

La Cour suprême du Canada a dépénalisé l’avortement en 1988, tandis que le mariage homosexuel a été légalisé au niveau fédéral en 2005.

source: Belga