Elle révèle son astuce pour garder ses enfants immobiles

Une maman a découvert un truc infaillible pour faire en sorte que ses petits bouts cessent entièrement de bouger pendant de longues minutes. Une astuce de génie qu’elle a choisi de partager.

L’heure du coucher peut être un moment délicat pour tous les parents. On se retrouve parfois désespéré, à attendre de voir ses enfants se calmer et rester silencieux, ne serait-ce que quelques minutes. Jessica n’y fait pas exception. Cette maman de deux petites filles est active sur les réseaux sociaux, où elle raconte son parcours de parent face aux troubles du traitement sensoriel de sa fille.

Celle-ci venait de passer une journée difficile, à faire du shopping entourée d’une foule immense et de bruits continus. Or, Jessica a eu une idée brillante pour faire en sorte que ses petites puces restent calmes et immobiles. Et cela, grâce à…un pyjama.

Pyjamas magiques

Mais pas n’importe quel pyjama. Pour réaliser cette astuce, il faut des pyjamas phosphorescents.

Jessica a habillé ses filles de ces pyjamas qui brillent dans le noir. Elle leur a ensuite expliqué qu’elles devaient rester couchées et silencieuses pour que la lumière puisse « les charger ». Si non, ils n’accumuleront pas assez de lumière pour briller dans la nuit. Résultat : les filles s’allongent dans le calme le temps nécessaire au phénomène de phosphorescence. Ingénieux!

La maman a précisé qu’elle rangeait, chaque matin, les pyjamas magiques dans le tiroir de sorte qu’ils ne captent aucune lumière avant de les sortir à l’heure du coucher.

« Et je ne suis même pas désolée », rigole Jessica, dans son post qui a été partagé plus de 115.000 fois sur Facebook. Un pieu mensonge qui peut sauver les soirées de bien des parents !