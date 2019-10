Circuit rando: De Knokke au Zwin, entre dunes et polders

Toute la Côte n’a pas été cédée aux constructeurs d’immeubles : au nord du pays, à la frontière avec les Pays-Bas, une petite zone de nature résiste. De quoi laisser la place à une belle promenade entre dunes et polders.

Distance: 18 km



Dénivelé: 20m D+



Durée: 3 heures



Niveau de difficulté: 2/5

A voir sur le chemin : Le parc naturel du Zwin est parfois qualifié d’aéroport international pour les oiseaux. On peut y observer toutes sortes d’espèces, et notamment des cigognes, dans un contexte d’une impressionnante diversité naturelle et paysagère. La réserve naturelle, qui borde cette promenade, est accessible moyennant un prix d’entrée de 12 €. Il est ensuite possible de s’y promener seul ou dans le cadre d’une visite organisée.

Le parcours : Au sortir de la gare, s’engager sur l’avenue Lippens en direction de la mer. Quelque 300 mètres plus loin, traverser la place Alfred Verwee sur la droite, afin d’arriver un peu plus loin en bordure du golf de Knokke. Un petit sentier permet de passer au milieu du green. Prendre ensuite la direction du Bois du Roi pour le traverser. À la sortie, la rue Paulus traverse le vieux polder Hazegras sur la gauche. On rejoint alors la rue Hazegras, pour découvrir le paysage typique des polders, à savoir de vastes étendues plates abritées derrière une digue.

On finit par rejoindre la Zeedijkader, qui permet de rejoindre le parc naturel du Zwin. Une fois au bâtiment d’accueil des visiteurs, ceux qui ne s’arrêtent pas pour explorer la réserve continueront leur chemin à travers les bois des dunes. La végétation s’éclaircit rapidement pour donner à apercevoir la mer du Nord. Une fois sur la digue, un petit crochet sur la droite permet de se rendre jusqu’à la statue de lièvre d’Harry Flanagan. On rejoint ensuite la plage pour marcher jusqu’à Knokke et retourner vers la gare. En hiver, la mer déchaînée offre parfois de magnifiques ambiances.

Bon à savoir : La mer s’engouffre dans la réserve naturelle à chaque marée haute. Elle pénètre ainsi jusque derrière les dunes, générant un biotope très particulier. On trouve ainsi de nombreuses plantes supportant l’eau de mer, comme la salicorne et la lavande de mer.

S’y rendre : On rejoint facilement la gare de Knokke depuis n’importe quelle gare du pays. Compter 1h30 depuis Bruxelles.