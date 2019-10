Romeo Elvis ironise sur ses nominations aux NRJ Music Awards

Depuis le 30 septembre dernier, on connaît les nommés à la prochaine édition des NRJ Music Awards qui se dérouleront le 9 novembre prochain.

Parmi les nommés et aux côtés de Jenifer, Slimane, Vitaa, ou encore Bigflo & Oli, on retrouve notamment Romeo Elvis. Ce dernier a été nommé dans les catégories « révélation de l’année » ainsi que « clip de l’année », « chanson francophone de l’année » et « groupe/duo francophone de l’année » aux côtés d’Angèle, ce qui n’a pas manqué de le faire réagir.

« Bon, c’est génial on est nommé aux NRJ Music Awards avec Bilal Hassani, Vitaa et Slimane, Café Gourmand… un truc comme ça non? Les autres je ne le connais pas. C’est vraiment le jour que j’attendais le plus de toute ma vie », a-t-il commencé, avant de se focaliser sur sa présence dans la catégorie « révélation de l’année ». « Je suis dans la catégorie ‘Révélation’, franchement ? ».

Il s’en prendra ensuite à Bigflo et Oli ainsi qu’à Vitaa et Slimane, également présents dans la catégorie « duo francophone de l’année ». « En compétition contre Bigflo & Oli, Kendji Girac, Vitaa et Slimane. Ouah, incroyable… » Un commentaire qui n’a visiblement pas plu aux premiers cités, qui ont relevé l’incohérence de Roméo Elvis qui semble dénigrer les NRJ Music Awards en appelant tout de même ses fans à voter pour lui. « Mais tu mets quand même un lien des votes en bio hein… au cas où », ont-ils commenté.