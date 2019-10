Michel Polnareff souhaite aider et retrouver Ophélie Winter

On ne sait toujours pas où se trouve Ophélie Winter, ce qui inquiète plusieurs de ses proches. Le dernier en date? Michel Polnareff!

A la rue, en danger de mort… Les révélations sur Ophélie Winter, dont on ne connaît toujours pas la localisation, se font nombreuses depuis quelques jours. Le 23 septembre dernier, la police avait même débarqué sur le plateau de TPMP pour mettre en sécurité l’ancienne animatrice, menacée par un ex-compagnon.

Depuis, de nombreuses stars ont apporté leur soutien à la chanteuse. La dernière en date? Michel Polnareff, avec un appel à l’aide publié sur Facebook et aujourd’hui supprimé. « Je suis halluciné par la méchanceté qui règne sur ce site. Je suis bien sûr concerné par le malheur de tous ceux en difficulté. Il se trouve qu’Ophélie Winter est une proche amie à moi et je suis très préoccupé par sa situation. Au lieu de me reprocher de ne rien faire, pouvez-vous me dire où elle est? », s’est demandé l’interprète de « Lettre à France ».