Les Belges peu sensibles au commerce équitable

À l’occasion de la semaine du commerce équitable qui dure jusqu’au 12 octobre, une étude montre que deux Belges sur trois estiment nécessaire de consommer de manière plus responsable. Mais l’enquête révèle aussi que les produits équitables et éthiques sont encore boudés par la population, qui privilégie la consommation de produits locaux.

Quelque 66% des Belges sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle nous devons changer nos habitudes de vie et réduire notre niveau de consommation dans l’intérêt des générations futures. Et moins de la moitié de ceux-ci pense que notre comportement d’achat et de consommation individuel peut faire la différence.

Une préférence pour les produits locaux

Selon cette étude menée par le bureau d’étude iVOX pour le compte du Trade for Development Centre (un programme d’Enabel, l’Agence belge de Développement), le Belge associe principalement la consommation responsable à l’achat de produits de saison et de produits locaux, d’une part, et à la réutilisation et la réduction des emballages et des déchets, d’autre part. Les Belges achètent le plus souvent des produits locaux suivis par les produits biologiques et écologiques. Les produits équitables et éthiques ferment la marche. Seule une minorité de Belges (37%) déclare tenir compte lors de ses achats des conditions dans lesquelles les produits sont fabriqués.

#honnêtecommeunebananefairtrade Faisons de la #semaineducommerceequitable la semaine la plus honnête de l’année! Partage ton selfie avec une confession et #honnetecommunebananefairtrade🍌 Posted by Fairtrade Belgium on Saturday, September 28, 2019

Par ailleurs, la moitié des consommateurs belges avoue qu’il existe tellement de labels différents qu’ils en ignorent complètement la signification et qu’ils n’y prêtent donc pas ou plus attention.

Les jeunes moins touchés par l’aspect équitable

À peine moins de la moitié des Belges (49%) trouve important de pouvoir acheter des produits équitables. L’étude révèle une différence significative entre les moins de 35 ans (46%) et les personnes âgées de 55 ans et plus (54%). Les plus jeunes achètent davantage de produits écologiques, tandis que les plus âgés achètent davantage de produits locaux et équitables.

Le prix est le principal obstacle à l’achat de produits biologiques et, dans une moindre proportion, de produits équitables. 42% des jeunes estiment que les produits équitables sont chers, le double par rapport aux personnes âgées de 55 ans et plus (21%). Mais plus le produit est local et plus le consommateur est incité à acheter. L’étude conclut que trois facteurs peuvent pousser les Belges à consommer davantage de produits équitables : un prix moins élevé, « s’ils étaient également locaux (issus de circuits courts) » et les garanties sur leur impact réel.