Mondiaux de gymnastique: les équipes belges en quête d’un ticket olympique à Stuttgart, Derwael défend son titre

Les Championnats du monde de gymnastique artistique commencent vendredi à Stuttgart. Nina Derwael, championne du monde en titre aux barres asymétriques, est la figure de proue de la sélection belge. La Sportive belge de l’année 2018 aura pour premier objectif de se qualifier avec l’équipe féminine aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’équipe masculine vise également un ticket olympique. Les médaillés des Mondiaux 2018, à Doha, sont déjà assurés d’envoyer une équipe. Il s’agit des États-Unis, de la Russie et de la Chine chez les dames et de la Chine, de la Russie et du Japon chez les messieurs. A Doha, les équipes belges s’étaient classées 11e (filles) et 19e (garçons).

A Stuttgart, tant pour l’épreuve féminine que pour celle masculine, les neuf premières équipes à l’issue des qualifications qui n’ont pas encore leur ticket olympique décrocheront elles aussi leur place aux Jeux.

Marjorie Heuls et Yves Kieffer ont sélectionné Nina Derwael, Senna Deriks, Jade Vansteenkiste, Maellyse Brassart, Margaux Daveloose et la réserve Julie Vandamme dans l’équipe féminine. L’objectif est clair: arriver aussi proche que possible de 162 points. « Avec ce score, nous devons normalement décrocher notre ticket pour les Jeux », pense Marjorie Heuls.

Derwael tentera d’abord d’assurer la qualification de l’équipe belge. « Seulement après cela, je me concentrerai sur moi-même », a-t-elle confié lors de la présentation de l’équipe à la presse. Pour défendre son titre, Derwael ne présentera pas le même exercice qu’à Minsk, aux Jeux Européens. Cet exercice, plus difficile, lui avait valu une chute en finale, conclue à la quatrième place. « Niveau difficulté, ma routine à Stuttgart sera du même niveau (6.5) que celle de l’an passé aux Mondiaux de Doha, mais ce ne sera pas la même routine. Nous avons effectué un ajustement qui devrait améliorer mon exécution. Je me sens mieux avec cet exercice, c’est le plus stable que je puisse faire en ce moment. Je maintiens la routine de Minsk. Mais les deux dixièmes que je gagnerais sur la valeur de départ, je les perdrais immédiatement dans l’exécution, et ce serait dommage. »

Chez les garçons, Noah Kuavita, Jimmy Verbaeys, Luka Van den Keybus, Maxime Gentges, Daan Kenis et Florian Landuyt doivent envoyer la Belgique aux Jeux. L’entraîneur Koen Van Damme a fixé un objectif ambitieux: 245 points. « Ce serait une première pour notre équipe et avec ce total soit tu décroches de peu le ticket olympique soit tu le manques de peu. »

Les Mondiaux se termineront le 13 octobre.

Source: Belga