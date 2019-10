Mondiaux d’athlétisme – Nafissatou Thiam repart à la conquête d’un deuxième titre mondial de l’heptathlon à Doha

Première et seule championne du monde belge de l’histoire de l’athlétisme, il y a deux ans à Londres, Nafissatou Thiam remet son titre de l’heptathlon en jeu ce mercredi, à Doha, au Qatar. Ce n’est que jeudi peu avant minuit heure belge après l’arrivée de sa 7e épreuve le 800m que le résultat sera connu. La Namuroise détient à 25 ans tous les titres dans sa discipline (olympique, mondial et européen) mais comme elle l’a confié: « Avoir gagné il y a deux ans ne me donne aucun avantage sur les autres ». D’autant que sa saison a été perturbée par deux blessures au mollet en janvier et au coude en juin.

Outre ses médailles d’or aux JO de Rio (2016), aux Mondiaux de Londres (2017) et à l’Euro de Berlin (2018), « Nafi » a réalisé la meilleure performance dans sa discipline depuis douze ans (7.013 points) à Götzis en 2017. Elle est aussi détentrice de la meilleure performance de la saison (6.819 pts) juste devant celle qui s’annonce comme sa grande rivale la Britannique Katarina Johnson-Thompson. Sa dauphine à l’Euro de Berlin a établi son record personnel cette saison (6.813).

Mercredi sur le coup de 16h05 belges (une heure plus tard au Qatar), Thiam sera au départ du 100m haies, la première des sept pièces qui composent son puzzle si difficile à terminer. Suivront ensuite le concours de la hauteur à 17h15, le lancer du poids à 19h30 et le 200m à 21h35. Jeudi, les trois dernières épreuves verront se succéder saut en longueur à 17h15, lancer du javelot à 19h10 et 800m à 23h05.

.

Source: Belga