Mondiaux d’athlétisme – Nafissatou Thiam 2e après la 1re journée de l’heptathlon à 96 points de Johnson-Thompson

Nafissatou Thiam occupe la deuxième place de l’heptathlon des championnats du monde d’athlétisme, mercredi soir à Doha. Au terme des quatre épreuves qui composent la première journée, la tenante des titres olympique, mondial et européen possède 4.042 points. Elle a couru la 4e épreuve le 200m en 24.60 secondes (vent: +1,0 m/s) ce qui lui a permis d’ajouter 924 points à son compteur. Thiam a réussi successivement 13.36 au 100m haies ( 1.071pts), 1m95 à la hauteur (1.171 pts), et 15m22 au poids (876) avant son 200m.

Son record sur le demi-tour de piste est de 24.40 le 27 mai 2017 à Götzis.

A Talence, le 22 juin dernier, au terme de sa meilleure première journée dans un heptathlon, Thiam avait totalisé 4.133 points.

A l’issue de sa meilleure première journée en carrière, la Britannique Katarina Johnson-Thompson est en tête du classement avec 4.138 points, 96 de plus que Thiam. L’an dernier à l’Euro de Berlin, elle possédait 87 points d’avance après le premier jour (4.017 contre 3.930) mais cela n’avait pas empêché la Namuroise de remporter le titre à l’issue du second (6.816 contre 6.759 à « KJT »).

Noor Vidts, dont la meilleure performance sur 200m est de 24.11, a conclu sa journée sur le demi-tour de piste en 24.46 secondes (+1m/s), soit un gain de 937 points. Pour ses premiers Mondiaux, elle est 13e du classement au terme de la journée initiale avec 3.681 points.

Hanne Maudens a couru le 200m en 23.81 (+1m/s) abaissant son record personnel de 29/100es, de quoi porter son bilan du jour à 3.594 points qui lui permettent de remonter de la 19e à la 16e place au classement.

Jeudi, à partir de 17h15 (belges), le saut en longueur, le lancer du javelot et le 800m complèteront le programme de l’heptathlon.

