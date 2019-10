Mondiaux d’athlétisme – Nafi Thiam, 2e après la 1re journée: « La longueur et le javelot seront déterminants »

Nafissatou Thiam ne semblait pas déçue après cette première journée de l’heptathlon des Mondiaux de Doha. « Je me sens bien. Cela se voit aux performances et j’espère que cela continuera demain », a brièvement déclaré Nafissatou Thiam après son 200m. Elle ignorait encore le retard de 96 points qu’elle aurait à combler sur la Britannique Katarina Johnson-Thompson. Il est en effet de 96 unités, 9 de plus que l’an dernier après la journée initiale de l’Euro (4.138 contre 4.042). « C’est un hepta de très très haut niveau. La longueur et le javelot seront déterminants comme toujours. Je ne regarde jamais trop où je me trouve après la première journée. »

« Mon seul regret de la journée est d’avoir dû courir le 200m ‘seule' », a ajouté Thiam qui aurait préféré pouvoir courir la même série que KJT.

« Pour le reste, je suis contente, même si on peut toujours faire mieux, comme à la hauteur par exemple », a ajouté Nafi Thiam au micro de la BBC, après un saut à 1m95 dans sa discipline de prédilection où elle a déjà franchi 2m02. « Il n’y a pas eu d’épreuves où j’ai mal fait. On verra demain. »

